Enquête policière interactive avec l’association Linitiativ Club seniors Beaucour Paris
Enquête policière interactive avec l’association Linitiativ Club seniors Beaucour Paris jeudi 9 octobre 2025.
Cette enquête policière interactive invite chacun à prendre part à une aventure palpitante.
Au programme :
- Un scénario mystérieux à résoudre collectivement.
- Une interaction constante entre les joueurs et les spectateurs, qui participent activement à l’enquête.
- Un moment ludique et immersif, où observation, déduction et esprit d’équipe sont les clés du succès.
Une animation unique qui brouille les frontières entre scène et public, pour vivre ensemble une véritable expérience d’investigation.
Plongez au cœur d’une intrigue captivante où joueurs et spectateurs deviennent acteurs de l’histoire. Une expérience originale et participative proposée par l’association Linitiativ.
Le jeudi 09 octobre 2025
de 14h30 à 17h00
gratuit
Inscription auprès du club séniors Beaucour
Tél. 01 47 64 75 24
Nombre de place limité à 25 personnes
Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-09T17:30:00+02:00
fin : 2025-10-09T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-09T14:30:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00
Club seniors Beaucour 3, avenue Beaucour 75008 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris