Enquête policière interactive avec l’association Linitiativ Club seniors Beaucour Paris jeudi 9 octobre 2025.

Cette enquête policière interactive invite chacun à prendre part à une aventure palpitante.

Au programme :

Un scénario mystérieux à résoudre collectivement.

Une interaction constante entre les joueurs et les spectateurs, qui participent activement à l'enquête.

Un moment ludique et immersif, où observation, déduction et esprit d'équipe sont les clés du succès.

Une animation unique qui brouille les frontières entre scène et public, pour vivre ensemble une véritable expérience d’investigation.

Plongez au cœur d’une intrigue captivante où joueurs et spectateurs deviennent acteurs de l’histoire. Une expérience originale et participative proposée par l’association Linitiativ.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Beaucour

Tél. 01 47 64 75 24

Nombre de place limité à 25 personnes

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Beaucour 3, avenue Beaucour 75008 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris