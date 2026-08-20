Enquête policière : La cours des contes, Media’Lac voglans, Voglans
vendredi 2 octobre 2026 · Media'Lac voglans · Voglans
Informations pratiques
Enquête policière : La cours des contes 2 et 3 octobre Media’Lac voglans Savoie
14 joueurs au maximum par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Blanche Neige a été assassinée, nous avons besoin d’enquêteurs pour élucider ce mystère !
La cours des contes est une enquête grandeur nature interactive et très moderne ouverte à partir de 7 ans.
Public familial pour un bon moment de rigolade
Media’Lac voglans 50 chemin de Sonnaz 73420 Voglans Voglans 73420 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 54 49 21 https://voglans.bibenligne.fr/
Biblis en folie 2026
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