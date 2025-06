ENQUETE POLICIERE LE TRESOR DISPARU Musée archéologique départemental Jublains 10 août 2025 14:30

ENQUETE POLICIERE LE TRESOR DISPARU Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains Mayenne

Le musée archéologique de Jublains vous emmène lors d’une enquête policière le 10 août 2025.

En trébuchant sur le parcours de visite de la forteresse antique de Jublains, Alice découvre fortuitement une dizaine de pièces de monnaie qui semblent ressembler à un véritable trésor.

D’où proviennent ces mystérieuses pièces ? Depuis la forteresse, arpentez les ruelles du bourg de Jublains et les allées du parcours archéologique pour faire la lumière sur cette affaire !

Tout public . .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

The Jublains archaeological museum takes you on a detective story on August 10, 2025.

German :

Das Archäologische Museum in Jublains nimmt Sie am 10. August 2025 mit auf eine polizeiliche Ermittlung.

Italiano :

Il 10 agosto 2025 il Museo Archeologico di Jublains vi accompagnerà in un giallo.

Espanol :

El 10 de agosto de 2025, el Museo Arqueológico de Jublains le llevará en una historia de detectives.

