Enquête policière Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Animée par La Sauce LudiqueAlerte disparition : le romancier invité à la médiathèque est introuvable ! Armés d’un carnet et d’un stylo, interrogez les suspects et croisez les indices pour trouver le coupable.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/