Enquête pour les enfants Réchauffe l’atelier du Père Noël

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Participez à une véritable enquête menée par les enfants et guidée par le lutin Electronus. A travers ce parcours, les enfants devront retrouver différents éléments, selon les époques, dans chaque salle qui leur permettront de comprendre l’histoire des radiateurs et de réchauffer l’atelier du Père Noël pour sauver les festivités.

Dès 4 ans, un accompagnateur obligatoire. Sur réservation par téléphone, dans la limite des places disponibles. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Enquête pour les enfants Réchauffe l’atelier du Père Noël Mulhouse a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace