Enquête Qui a dérobé l’Omorto ? Médiathèque Val Suran
Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-12-06
2025-11-15
Enquête “QUI A DÉROBÉ L’OMORTO ?” du 15 novembre au 6 décembre à la médiathèque de Val Suran.
Enquête policière interactive (tablettes, casques, kakemonos). Armé d’une tablette, l’enquêteur c’est vous ! Une expérience à vivre en solo, en tandem, en famille… .
Accessible à tout moment aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
À partir de 10 ans. .
Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45
