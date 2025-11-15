Enquête Qui a dérobé l’Omorto ? Médiathèque Val Suran

Enquête Qui a dérobé l’Omorto ?

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura

Début : 2025-11-15

fin : 2025-12-06

2025-11-15

Enquête “QUI A DÉROBÉ L’OMORTO ?” du 15 novembre au 6 décembre à la médiathèque de Val Suran.

Enquête policière interactive (tablettes, casques, kakemonos). Armé d’une tablette, l’enquêteur c’est vous ! Une expérience à vivre en solo, en tandem, en famille… .

Accessible à tout moment aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

À partir de 10 ans. .

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45

