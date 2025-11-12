Enquête & Reconstruction (jeu de piste) Écouché-les-Vallées

Enquête & Reconstruction (jeu de piste)

Mercredi 15 avril à 14h30

Ecouché, place Warabiot

Tout public à partir de 8 ans.

Tout le matériel est fourni.

Tarifs: 5€/adulte 3€/réduit (12 -18 ans, demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 12 ans

Réservation obligatoire au 07 85 51 24 95

Les participants incarnent des agents du nouveau “Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme” (MRU) dans les années 1945-1955. Leur mission enquêter sur un quartier détruit par les bombardements pour comprendre son passé, planifier sa reconstruction et résoudre une énigme autour de détournements de matériaux de construction. .

Place Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

