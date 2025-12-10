Enquête & Reconstruction Trun

Enquête & Reconstruction

Mairie Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Jeu de piste

Les participants incarnent des agents du nouveau “Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme” (MRU) dans les années 1945-1955. Leur mission enquêter sur un quartier détruit par les bombardements pour comprendre son passé, planifier sa reconstruction et résoudre une énigme autour de détournements de matériaux de construction.

Durée 1h30

Samedi 14 mars à 14h30

Trun Rue de la République, devant la mairie

Tout public à partir de 8 ans

5€ par personnes 3€ Réduit (12-18 ans)/ Gratuit pour les moins de 12 ans.

Sur réservation obligatoire .

Mairie Trun 61160 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

