Enquête-spectacle à Bléré Murder party L’affaire Dracula Bléré

35 Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08
MURDER PARTY L’AFFAIRE DRACULA
Hôtel de Ville de Bléré, salle du conseil municipal
Hôtel de Ville de Bléré, salle du conseil municipal .
35 Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
English :
MURDER PARTY: THE DRACULA CASE
Hôtel de Ville de Bléré, council room
German :
MURDER PARTY: DER FALL DRACULA
Hôtel de Ville de Bléré, Gemeinderatssaal
Italiano :
MURDER PARTY: L’AFFARE DRACULA
Municipio di Bléré, Sala del Consiglio
Espanol :
FIESTA DE ASESINATOS: EL CASO DRÁCULA
Ayuntamiento de Bléré, Sala del Consejo
