Enquête-spectacle à Bléré Murder party L’affaire Dracula Bléré

Enquête-spectacle à Bléré Murder party L’affaire Dracula Bléré samedi 8 novembre 2025.

Enquête-spectacle à Bléré Murder party L’affaire Dracula

35 Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08

MURDER PARTY L’AFFAIRE DRACULA

Hôtel de Ville de Bléré, salle du conseil municipal

MURDER PARTY L’AFFAIRE DRACULA

Hôtel de Ville de Bléré, salle du conseil municipal .

35 Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

MURDER PARTY: THE DRACULA CASE

Hôtel de Ville de Bléré, council room

German :

MURDER PARTY: DER FALL DRACULA

Hôtel de Ville de Bléré, Gemeinderatssaal

Italiano :

MURDER PARTY: L’AFFARE DRACULA

Municipio di Bléré, Sala del Consiglio

Espanol :

FIESTA DE ASESINATOS: EL CASO DRÁCULA

Ayuntamiento de Bléré, Sala del Consejo

L’événement Enquête-spectacle à Bléré Murder party L’affaire Dracula Bléré a été mis à jour le 2025-08-22 par ADT 37