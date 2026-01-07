Enquête sur la presse ancienne Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Dans quels cas est-il utile de se tourner vers la presse ancienne ? Quels renseignements peut-on espérer retrouver sur ses ancêtres ? Vers quels sites se tourner ? Comment rechercher efficacement dans Gallica et RetroNews sans crouler sous des centaines de résultats ?

À l’aide de nombreux cas concrets, Tony Neulat offre un panorama des multiples renseignements généalogiques et biographiques qui peuvent être découverts sur ses ancêtres, ainsi que quelques clés pour rechercher efficacement dans la presse en ligne.

Conférence par Tony Neulat, généalogiste et conférencier, fondateur et animateur de la rubrique généalogie du site RetroNews, en association avec la France généalogique – CEGF

Le jeudi 12 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

https://archives.paris.fr/ +33187026565 contact@cegf.org



