Enquête sur la tombe du dernier prince celte Troyes
Enquête sur la tombe du dernier prince celte Troyes dimanche 29 mars 2026.
Enquête sur la tombe du dernier prince celte
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
À partir des indices disséminés dans la tombe du Prince de Lavau , un puissant celte du Ve siècle avant notre ère retrouvé près de Troyes en France, des chercheurs enquêtent sur les énigmes qui entourent ce mystérieux personnage et ses funérailles, offrant une immersion inédite dans un monde disparu.
Coproduit par ARTE , GEDEON Programmes, l’ Inrap et le C2RMF
> Auditorium du musée d’Art moderne
> Gratuit, dans la limite des places disponibles. .
Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr
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English :
L’événement Enquête sur la tombe du dernier prince celte Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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