Enquête sur le tabou des règles : un atelier engagé, ludique et créatif ! Oasis 21 Paris

Aujourd’hui le sujet des règles est encore très tabou dans la plupart des sociétés. Et ce tabou a de nombreuses conséquences, parfois dramatiques, sur les personnes qui ont leurs règles.

Pour mieux comprendre pourquoi, encore aujourd’hui, il existe autant de clichés et d’images négatives sur les règles, il faut remonter très longtemps en arrière et comprendre comment des personnes qui n’avaient PAS leurs règles ont traité le sujet.

Venez, seul.e ou en équipe, participer à cet atelier de 2h qui s’inspire des fresques citoyennes. Venez découvrir des anecdotes, décortiquer des clichés et prendre du recul sur tous ces préjugés !

Cet atelier se déroule dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations, le samedi 11 octobre de 14h à 16h au tiers-lieu OASIS 21 (2 rue de la Clôture 75019).

Venez découvrir et comprendre comment le sujet des menstruations a été traité de manière négative dans l’histoire, la science, la publicité…

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Oasis 21 2, rue de la cloture 75019 Paris

idf@regleselementaires.com