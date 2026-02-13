Enquête sur les féminismes contemporains, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Enquête sur les féminismes contemporains Samedi 7 mars, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Les évolutions des sociétés contemporaines bouleversent les notions d’identité, d’égalité, de sexe et de genre et questionnent le mouvement féministe. De multiples manières de défendre la cause des femmes et l’égalité existent : féminisme intersectionnel, néo-féminisme. Comment y voir plus clair dans les différentes manières de défendre l’égalité ? Quels sont les défis à relever pour les mouvements féministes dans le contexte actuel ?

Cette conférence est l’occasion pour Magali Della Sudda de partager ses réflexions à partir d’enquêtes sociologiques.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux

Conférence de Magali Della Sudda, sociologue et chargée de recherche au CNRS

Les Amis du Monde Diplomatique