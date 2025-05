ENQUÊTE SUR LES FOSSILES – Prades-le-Lez, 11 juin 2025 07:00, Prades-le-Lez.

Hérault

ENQUÊTE SUR LES FOSSILES Prades-le-Lez Hérault

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Enquête sur les fossiles

Le 11 juin

de 14h à 16h

rdv sur le parvis du château

Avec Jean-Baptiste Jaumard, service civique à la MDE

Que sont devenues les créatures qui vivaient ici il y a longtemps ? Quelle est l’histoire géologique des environs ?

Une animation mêlant promenade extérieure (découverte du paysage environnant) et activité manuelle (reconstitution de fossiles).

à partir de 8 ans sur inscription les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.

Infos complémentaires prévoir casquette, eau, crème solaire, chaussures d’extérieur

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie

