ENQUÊTE SUR LES PRÉCIEUSES SOURCES D'EAU ! Montarnaud

ENQUÊTE SUR LES PRÉCIEUSES SOURCES D’EAU ! Montarnaud mercredi 22 octobre 2025.

ENQUÊTE SUR LES PRÉCIEUSES SOURCES D’EAU !

Montarnaud Hérault

Sortie nature proposée par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et animée par Les Écologistes de l’Euzière, dans le cadre du programme Natura 2000.

Partez en balade à la découverte des sources de la Mosson, et profitez des chemins pour explorer la nature.

Savez-vous que Montarnaud abrite les sources de la Mosson ? Lors d’une balade vers le point de vue des 3 chênes, nous explorerons la nature qui nous entoure, nous enquêterons pour chercher les indices de présence de l’eau, et ferons des expériences pour comprendre comment les gouttes de pluie creusent le paysage avant de rejoindre la mer … Balade pour familles et adultes.

À partir de 6 ans (ou moins si ok pour 3km de marche).

Instructions particulières 3km, 100 m de dénivelé

Prévoir chaussures de marche, eau et tenue adaptée à la météo.

Réservation obligatoire via le site.

Quelques jours avant l’animation, vous recevrez un email indiquant les informations pratiques (lieu de rendez-vous, contact de l’animateur, covoiturage possible, infos diverses…). .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie

English :

Nature outing proposed by the Communauté de communes Vallée de l’Hérault and led by Les Écologistes de l’Euzière, as part of the Natura 2000 program.

Take a walk to discover the springs of the Mosson, and take advantage of the paths to explore nature.

German :

Dieser Ausflug in die Natur wird von der Communauté de communes Vallée de l’Hérault angeboten und von Les Écologistes de l’Euzière im Rahmen des Natura 2000-Programms geleitet.

Machen Sie einen Spaziergang zu den Quellen des Mosson und nutzen Sie die Wege, um die Natur zu erkunden.

Italiano :

Gita naturalistica organizzata dalla Communauté de communes Vallée de l’Hérault e guidata da Les Écologistes de l’Euzière, nell’ambito del programma Natura 2000.

Partite per una passeggiata alla scoperta delle sorgenti del Mosson e approfittate dei sentieri per esplorare la natura.

Espanol :

Salida a la naturaleza organizada por la Communauté de communes Vallée de l’Hérault y animada por Les Écologistes de l’Euzière, en el marco del programa Natura 2000.

Salga a pasear para descubrir las fuentes del Mosson y aproveche los senderos para explorar la naturaleza.

