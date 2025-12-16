ENQUÊTE SUR LES PRÉCIEUSES SOURCES D’EAU !

Montarnaud Hérault

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Partons en balade à la découverte des sources de la Mosson, et profitons des chemins pour explorer la nature.

Savez-vous que Montarnaud abrite les sources de la Mosson ? Lors d’une balade vers le point de vue des 3 chênes, nous explorerons la nature qui nous entoure.

Nous enquêterons pour chercher les indices de présence de l’eau, et ferons des expériences pour comprendre comment les gouttes de pluie creusent le paysage avant de rejoindre la mer… Balade pour familles et adultes

Sortie nature proposée par la communauté de communes Vallée de l’Hérault et animée par Les Écologistes de l’Euzière, dans le cadre du programme GEMAPI.

À partir de 6 ans (ou moins si ok pour 4,5 km de marche)

Tarif gratuit

Instructions particulières 4,5 km, 130 m de dénivelé

Prévoir chaussures de marche, eau et tenue adaptée à la météo. .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie

English :

Let’s take a stroll to discover the springs of the Mosson river, and take advantage of the paths to explore nature.

