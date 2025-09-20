Enquête théâtralisée Chapelle Sainte-Christine Plougastel-Daoulas

Enquête théâtralisée Samedi 20 septembre, 16h00 Chapelle Sainte-Christine Finistère

A partir de 8 ans – Parcours difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Se munir de chaussures de marche (environ 4 km).

RDV placître de la chapelle – Sur inscription, limité à 30 personnes.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Au départ de la chapelle Sainte-Christine, tous ensemble, les joueurs participeront à une enquête théâtralisée sur le sentier de randonnée Sainte-Christine / Toull ar Ranig.

Ils récolteront des indices au fil de l’eau (thème du jeu) et de leurs rencontres avec 5 personnages incarnés par les comédien.nes de la troupe d’improvisation de l’Astérie «Les imprévisibles». Ces indices leur permettront de faire la lumière sur une étrange énigme et d’ouvrir un objet mystérieux.

Animation proposée par les Archi Kurieux et l’Astérie, centre social

Chapelle Sainte-Christine 219 Rte de Sainte-Christine, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne https://www.plougastel.com/chapelle-ste-christine.php [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 37 57 47 »}]

Les Archi Kurieux