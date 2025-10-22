Enquête théâtralisée les Mystères Alchimiques version enfants Écuillé

Enquête théâtralisée les Mystères Alchimiques version enfants Écuillé mercredi 22 octobre 2025.

Enquête théâtralisée les Mystères Alchimiques version enfants

Château du Plessis-Bourré Écuillé Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-25 2025-10-26

Suivez l’assistant de Jean Bourré l’alchimiste et plongez dans une enquête mystérieuse entre énigmes et épreuves au cœur du château ! .

Château du Plessis-Bourré Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 06 72 contact@plessis-bourre.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Enquête théâtralisée les Mystères Alchimiques version enfants Écuillé a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Angers