Enquête théâtralisée | Loup Garou – Les Chroniques de Cusset Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
vendredi 25 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Enquête théâtralisée | Loup Garou – Les Chroniques de Cusset
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Dans le cadre de la 8e édition des Flamboyantes, une petite surprise s’est glissée dans le programme…
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
As part of the 8th edition of Les Flamboyantes, a little surprise has found its way into the program…
L’événement Enquête théâtralisée | Loup Garou – Les Chroniques de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-09-03 par Vichy Destinations
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