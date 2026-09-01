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Enquête théâtralisée | Loup Garou – Les Chroniques de Cusset Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

vendredi 25 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Rue des Fossés de la Tour prisonnière
Adresse
La Tour Prisonnière
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
15 15 15

Cusset

Enquête théâtralisée | Loup Garou – Les Chroniques de Cusset

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Dans le cadre de la 8e édition des Flamboyantes, une petite surprise s’est glissée dans le programme…
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00  communication@ville-cusset.fr

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English :

As part of the 8th edition of Les Flamboyantes, a little surprise has found its way into the program…

L’événement Enquête théâtralisée | Loup Garou – Les Chroniques de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-09-03 par Vichy Destinations

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