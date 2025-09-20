Enquêtes games Office du tourisme Seyssel

Enquêtes games Samedi 20 septembre, 09h00, 13h30 Office du tourisme Haute-Savoie

10 €/mallette + caution (chèque ou pièce d’identité).

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez le patrimoine tout en s’amusant.

4 mallettes de jeux au choix, enquête à réaliser en autonomie :

. Contrebande sur les rives de Seyssel

. Jean du Rhône ou l’ombre de la résistance

. Le fantôme du Château de Clermont

. Appel à l’aide sur le chemin de Compostelle.

Office du tourisme 12 place Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 59 26 56 »}]

Haut-Rhône Tourisme