Enquêtes games Office du tourisme Seyssel

Enquêtes games Samedi 20 septembre, 09h00, 13h30 Office du tourisme Haute-Savoie

10 €/mallette + caution (chèque ou pièce d’identité).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez le patrimoine tout en s’amusant.
4 mallettes de jeux au choix, enquête à réaliser en autonomie :
. Contrebande sur les rives de Seyssel
. Jean du Rhône ou l’ombre de la résistance
. Le fantôme du Château de Clermont
. Appel à l’aide sur le chemin de Compostelle.

Office du tourisme 12 place Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 59 26 56
Haut-Rhône Tourisme