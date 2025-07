Enquêtes sur contes île forget Saint-Sébastien-sur-Loire

Enquêtes sur contes île forget Saint-Sébastien-sur-Loire mercredi 13 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-13 18:30 – 19:15

Gratuit : oui Tout public

Francis et Marline sont les animateurs d’une radio complètement déjantée.Dans leur émission, en enquêteurs un peu spéciaux, ils répondent aux questions du public:Pourquoi le chat botté ne porte-t-il pas de tongs ? Blanche-Neige aimait-elle le ping-pong ? Pourquoi Peter-Pan a-t-il mauvaise haleine ? etc. Mise en Scène : Louise Rousseau, Simon Claude / Interprétation : Louise Rousseau, Valentin Claude / Direction d’Acteur : Clément Pascaud / Technique et Création Lumière : Pierre Gayant, Pierre Bourgoin, Rémi Paque / Scénographie et Musiques : Les Arêtes du Biftek / Costumes : Camille Rincé

île forget Saint-Sébastien-sur-Loire 44230