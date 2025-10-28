Enregistrement d’une émission de radio Chaource
Enregistrement d’une émission de radio Chaource mardi 28 octobre 2025.
Mardi 28 octobre CHAOURCE Enregistrement d’une émission de radio. Rendez-vous à 8h45 à la MJC de Chaource.
Enregistrement d’une émission écrite la veille chez Thème Radio (Saint-André-les-Vergers).
Transport pris en charge avec le véhicule 9 places de la MJC.
Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .
