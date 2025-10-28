Enregistrement d’une émission de radio Chaource

Mardi 28 octobre CHAOURCE Enregistrement d’une émission de radio. Rendez-vous à 8h45 à la MJC de Chaource.

Enregistrement d’une émission écrite la veille chez Thème Radio (Saint-André-les-Vergers).

Transport pris en charge avec le véhicule 9 places de la MJC.

Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .

1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com

