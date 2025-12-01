ENREGISTREMENT EN PUBLIC La Canourgue
ENREGISTREMENT EN PUBLIC La Canourgue mercredi 10 décembre 2025.
ENREGISTREMENT EN PUBLIC
Lycée Louis Pasteur La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Le Lycée Louis Pasteur organise un stage Radio pour ses élèves, un enregistrement en public et ouvert au publique aura lieu le Mercredi 10 décembre à 15h30 au Lycée Louis Pasteur !
Informations au 04 66 32 83 54
Lycée Louis Pasteur La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 54 legta.la-canourgue@educagri.fr
English :
The Lycée Louis Pasteur is organizing a Radio workshop for its students. A public recording, open to the public, will take place on Wednesday, December 10 at 3:30 pm at the Lycée Louis Pasteur!
Information on 04 66 32 83 54
German :
Das Lycée Louis Pasteur organisiert einen Radiokurs für seine Schüler. Eine öffentliche Aufnahme findet am Mittwoch, den 10. Dezember um 15.30 Uhr im Lycée Louis Pasteur statt!
Informationen unter 04 66 32 83 54
Italiano :
Il Lycée Louis Pasteur organizza un corso di radiofonia per i suoi studenti. Una sessione di registrazione aperta al pubblico avrà luogo mercoledì 10 dicembre alle 15.30 presso il Lycée Louis Pasteur!
Per maggiori informazioni, chiamare lo 04 66 32 83 54
Espanol :
El Lycée Louis Pasteur organiza un curso de radio para sus alumnos. El miércoles 10 de diciembre a las 15.30 h tendrá lugar una sesión de grabación abierta al público en el Lycée Louis Pasteur
Para más información, llame al 04 66 32 83 54
