Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 1 octobre 2025.

Métaclassique est une émission de radio qui aborde le classique d’une façon à la fois ouverte et originale.

Gagner, Suspendre, Jouir… Chaque semaine dans Métaclassique, David Christoffel réunit autour d’un verbe musicologues, instrumentistes, historien·ne·s, artistes, philosophes…

« Extraire »

Alors que l’écologie sonore prête aux sons le pouvoir de mieux ajuster la sensibilité à l’environnement, l’audio-naturalisme ne sait pas toujours comment se déprendre de ses réflexes extractivistes. Dialogue entre Roberto Barbanti (Les sonorités du monde, Presses de réel) et Pauline Nadrigny (Sonder le monde, éditions MF).

Avec

• Pauline Nadrigny, maître de conférence en philosophie à l’université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne

• Roberto Barbanti, professeur des universités

La Bibliothèque publique d’information organise un enregistrement public de l’émission de radio Métaclassique.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Tout public.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (2e étage)Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/enregistrement-public-de-lemission-metaclassique-01-10-25/ contact.communication@bpi.fr