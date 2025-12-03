Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris

Métaclassique est une émission de radio qui aborde le classique d’une façon à la fois ouverte et originale.

Gagner, Suspendre, Jouir… Chaque semaine dans Métaclassique, David Christoffel réunit autour d’un verbe musicologues, instrumentistes, historien·ne·s, artistes, philosophes…

« Dispatcher »

De la première fiction radiophonique en stéréo aux partitions de Maurice Jarre avec plan de diffusion dans la salle du cinéma, l’invention de la stéréo au début des années 1950 a entraîné une nouvelle idée du son.

Avec

Azadeh Nilchiani , artiste, postdoctorante projet DEM’ARTS et membre de la commission Musiques expérimentales de l’Académie Charles Cros

, artiste, postdoctorante projet DEM’ARTS et membre de la commission Musiques expérimentales de l’Académie Charles Cros Luc Verrier, responsable de filière et de processus de préservation numérique au département Son, vidéo, multimédia de la Bibliothèque nationale de France

Animé par David Christoffel, animateur de Métaclassique

La Bibliothèque publique d’information organise un enregistrement public de l’émission de radio Métaclassique.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Tout public.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (niveau 2)Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/enregistrement-public-de-lemission-metaclassique-03-12-25/ contact.communication@bpi.fr