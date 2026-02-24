Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris

Métaclassique est une émission de radio qui aborde le classique d’une façon à la fois ouverte et originale. Gagner, Suspendre, Jouir… Chaque semaine dans Métaclassique, David Christoffel réunit autour d’un verbe musicologues, instrumentistes, historien·ne·s, artistes, philosophes…

« Consentir »

Alors que le consentement est un enjeu fondamental dans les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, il reste une question trop rarement abordée quand nous parlons de médiation. Métaclassique ouvre le débat avec Simon Bernard, Margot Lallier et Thomas Corlin.

Avec

Simon Bernard , responsable de la médiation à la Maison de la musique contemporaine

, responsable de la médiation à la Maison de la musique contemporaine Margot Lallier , responsable de la médiation au Centre de musique baroque de Versailles

, responsable de la médiation au Centre de musique baroque de Versailles Thomas Corlin, journaliste à la revue Mouvement

Animé par David Christoffel, animateur de Métaclassique

La Bibliothèque publique d’information organise un enregistrement public de l’émission de radio Métaclassique.

Le mercredi 04 mars 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (Niveau 2)Paris

Bibliothèque publique d'information Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (Niveau 2)Paris



