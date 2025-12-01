Enregistrement public de l’émission Métaclassique : « Critiquer » Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Enregistrement public de l’émission Métaclassique : « Critiquer » Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris samedi 13 décembre 2025.

Trop lisse ou gratuitement méchante, la critique musicale est ballottée entre deux excès. Parce que la critique n’est donc pas si facile, l’art de bien partager son avis mérite de se pencher attentivement sur ces écrits singuliers sur la musique. En partenariat avec l’association Presse musicale internationale, Métaclassique reçoit Gilles Charlassier, Jean-Guillaume Lebrun et Chloé Rouge, trois critiques qui se soumettront mutuellement à un jeu de critiques de critiques musicales.

La Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre vous convie à l’enregistrement public du podcast de David Christoffel : Métaclassique. Cette émission fera dialoguer les critiques Gilles Charlassier, Jean-Guillaume Lebrun et Chloé Rouge.

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/