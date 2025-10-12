Enrico Macias La folle espérance ! REPORT du 12/10/25 Gare du Midi Biarritz

Enrico Macias La folle espérance ! REPORT du 12/10/25

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

SPECTACLE INITIALEMENT PRÉVU le 12/10/25.

Les billets achetés restent valables pour la date de report.

En cas d’indisponibilité sur votre date de report, vous avez la possibilité de procéder à une demande de remboursement avant le 07/04/26.

Nouvelle tournée, nouvelle affiche, un spectacle d’espérance !

Enrico Macias revient sur scène avec La folle Espérance ! , une tournée événement qui célèbre 63 ans de musique, d’amour et de partage. Accompagné de ses musiciens, Enrico vous invite à un voyage envoûtant à travers ses plus grands succès et ses mélodies intemporelles.

Chanteur de la fête et de l’émotion, Enrico rassemble toutes les générations avec sa voix chaleureuse et son énergie solaire. Ses refrains cultes résonnent encore et toujours, portés par un message de paix et de fraternité qui n’a jamais été aussi essentiel.

Venez faire la fête, elle est pleine d’Espérance ! .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Enrico Macias La folle espérance ! REPORT du 12/10/25

German : Enrico Macias La folle espérance ! REPORT du 12/10/25

Italiano :

Espanol : Enrico Macias La folle espérance ! REPORT du 12/10/25

L’événement Enrico Macias La folle espérance ! REPORT du 12/10/25 Biarritz a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Biarritz