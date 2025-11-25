ENRICO MACIAS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ENRICO MACIAS Début : 2025-11-25 à 20:30. Tarif : – euros.

DAMIEN NOUGAREDE & BACKSTAGE EVENT PRESENTENT : ENRICO MACIASENRICO MACIAS – LA FOLLE ESPÉRANCE !Nouvelle tournée, nouvelle affiche, un spectacle d’espérance !Enrico Macias revient sur scène avec La folle Espérance ! , une tournée événement qui célèbre 63 ans de musique, d’amour et de partage. Accompagné de ses musiciens, Enrico vous invite à un voyage envoûtant à travers ses plus grands succès et ses mélodies intemporelles.Chanteur de la fête et de l’émotion, Enrico rassemble toutes les générations avec sa voix chaleureuse et son énergie solaire. Ses refrains cultes résonnent encore et toujours, portés par un message de paix et de fraternité qui n’a jamais été aussi essentiel.Venez faire la fête, et plus que jamais, elle est pleine d’Espérance !

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69