ENS AU CŒUR DE LA FORÊT

Castans Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

5 km Moyen + 8 ans

Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de la commune, promenez-vous en forêt et découvrez ses espèces et modes de gestion. Observez la richesse de ces milieux et comprenez leurs équilibres fragiles.

Réservation obligatoire par email. 25 personnes max.

Apporter si possible une loupe.

Rendez vous devant la salle de l’ancien presbystère

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Castans 11160 Aude Occitanie j.colle@rainette-ecologie.com

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English :

5 km Medium + 8 years

As part of the local biodiversity atlas, take a walk in the forest and discover its species and management methods. Observe the richness of these environments and understand their fragile balance.

Reservations required by email. 25 people max.

Bring a magnifying glass if possible.

Meet in front of the Salle de l’Ancien Presbystère

L’événement ENS AU CŒUR DE LA FORÊT Castans a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude