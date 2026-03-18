ENS AU MILIEU DES FLEURS, DÉCOUVRONS LES OISEAUX

Serviès-en-Val Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

2 km Moyen + 7 ans

Au cours d’une balade où nous côtoierons les plantes comestibles et médicinales ainsi que les oiseaux des garrigues, une botaniste et un ornithologue partagerons leurs connaissances et leurs secrets sur ces deux mondes magiques.

Matériel d’observation fourni.

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Serviès-en-Val 11220 Aude Occitanie +33 4 68 76 09 48

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English :

2 km Medium + 7 years

A botanist and an ornithologist will share their knowledge and secrets about these two magical worlds, as we walk alongside edible and medicinal plants and scrubland birds.

Observation equipment provided.

L’événement ENS AU MILIEU DES FLEURS, DÉCOUVRONS LES OISEAUX Serviès-en-Val a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude