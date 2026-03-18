ENS BALADE ENTRE TERRE ET MER

Leucate Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-29

1,5 km Facile + 6 ans

De la lagune aux falaises, partez pour un voyage au cœur des paysages de La Franqui et découvrez la richesse insoupçonnée du littoral.

Réservation obligatoire par email. 15 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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Leucate 11370 Aude Occitanie marion.marmol@educ-envir.org

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English :

1.5 km Easy + 6 years

From the lagoon to the cliffs, take a journey through the heart of La Franqui’s landscapes and discover the unsuspected richness of the coastline.

Reservations required by email. 15 people max.

Observation equipment supplied.

L’événement ENS BALADE ENTRE TERRE ET MER Leucate a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude