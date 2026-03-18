ENS BALADE ENTRE TERRE ET MER Leucate
ENS BALADE ENTRE TERRE ET MER Leucate mercredi 29 avril 2026.
ENS BALADE ENTRE TERRE ET MER
Leucate Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-04-29 12:00:00
Date(s) :
2026-04-29
1,5 km Facile + 6 ans
De la lagune aux falaises, partez pour un voyage au cœur des paysages de La Franqui et découvrez la richesse insoupçonnée du littoral.
Réservation obligatoire par email. 15 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
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Leucate 11370 Aude Occitanie marion.marmol@educ-envir.org
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English :
1.5 km Easy + 6 years
From the lagoon to the cliffs, take a journey through the heart of La Franqui’s landscapes and discover the unsuspected richness of the coastline.
Reservations required by email. 15 people max.
Observation equipment supplied.
L’événement ENS BALADE ENTRE TERRE ET MER Leucate a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude