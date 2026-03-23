ENS BALADE ET SALADES !

Val-de-Dagne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

2,7 km Moyen + 7 ans

Que vous soyez rat des champs ou ras des pâquerettes, venez découvrir les plantes sauvages et leurs diverses utilisations dans cette nature sauvage.

RDV à l’intersection de la D 3 et de la déchetterie Covaldem de Serviès-en-Val.

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Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 4 68 76 09 48

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English :

2.7 km Medium + 7 years

Whether you’re a field rat or a daisy, come and discover wild plants and their various uses in this wilderness.

RDV at the intersection of the D3 road and the Covaldem waste disposal center in Serviès-en-Val.

L’événement ENS BALADE ET SALADES ! Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude