ENS BALADE ET SALADES ! Val-de-Dagne
ENS BALADE ET SALADES ! Val-de-Dagne dimanche 10 mai 2026.
ENS BALADE ET SALADES !
Val-de-Dagne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
2,7 km Moyen + 7 ans
Que vous soyez rat des champs ou ras des pâquerettes, venez découvrir les plantes sauvages et leurs diverses utilisations dans cette nature sauvage.
RDV à l’intersection de la D 3 et de la déchetterie Covaldem de Serviès-en-Val.
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Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 4 68 76 09 48
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English :
2.7 km Medium + 7 years
Whether you’re a field rat or a daisy, come and discover wild plants and their various uses in this wilderness.
RDV at the intersection of the D3 road and the Covaldem waste disposal center in Serviès-en-Val.
L’événement ENS BALADE ET SALADES ! Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude