ENS CES PLANTES QUI NOURRISSENT LES OISEAUX CHÂTEAU DE PUILAURENS Puilaurens

Puilaurens Aude
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir nos Forteresses Royales du Languedoc lors de sorties mêlant patrimoine et préservation de la biodiversité.
Château de Puilaurens
Quelles sont les plantes qui attirent les oiseaux, comment font-elles et dans quel but ?
Vadrouillons dans nos campagnes pour observer cela.
Réservation obligatoire par mail. 20 pers max. Matériel d’observation fourni.
3 km / Facile / + 6 ans
Puilaurens 11140 Aude Occitanie laudeaunat@laposte.net
English :
On the occasion of the European Heritage Days, come and discover our Royal Fortresses of Languedoc during outings combining heritage and biodiversity preservation.
Château de Puilaurens
Which plants attract birds, how and why?
Let’s take a stroll through the countryside to find out.
Reservations required by e-mail. 20 people max. Observation equipment supplied.
3 km / Easy / + 6 years
German :
Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes unsere Königlichen Festungen im Languedoc auf Ausflügen, die das Kulturerbe mit der Erhaltung der Biodiversität verbinden.
Schloss Puilaurens
Welche Pflanzen locken Vögel an, wie machen sie das und zu welchem Zweck?
Lassen Sie uns durch unsere Landschaft streifen, um dies zu beobachten.
Reservierung per E-Mail erforderlich. 20 Pers. max. Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.
3 km / Leicht / + 6 Jahre
Italiano :
Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire le nostre Fortezze Reali della Linguadoca durante le escursioni che combinano il patrimonio e la conservazione della biodiversità.
Castello di Puilaurens
Quali piante attirano gli uccelli, come lo fanno e perché?
Facciamo una passeggiata in campagna per scoprirlo.
Prenotazione obbligatoria via e-mail. 20 persone al massimo. Attrezzatura per l’osservazione fornita.
3 km / Facile / + 6 anni
Espanol :
Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir nuestras Reales Fortalezas del Languedoc en salidas que combinan patrimonio y preservación de la biodiversidad.
Castillo de Puilaurens
¿Qué plantas atraen a los pájaros, cómo lo hacen y por qué?
Demos un paseo por el campo para descubrirlo.
Reserva obligatoria por correo electrónico. 20 personas máximo. Material de observación proporcionado.
3 km / Fácil / + 6 años
