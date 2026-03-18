ENS CHASSE AUX TRÉSORS SPÉCIAL REPTILES

Embres-et-Castelmaure Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-04-25

3 km Facile + 6 ans

Pour petits et grands, laissons-nous porter par une chasse aux trésors pour se familiariser avec les reptiles de notre région.

Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

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Embres-et-Castelmaure 11360 Aude Occitanie +33 6 98 30 95 85

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English :

3 km Easy + 6 years

For young and old alike, let us take you on a treasure hunt to learn more about the reptiles of our region.

Reservations required on the Park’s website. 20 people max.

Observation equipment supplied.

L’événement ENS CHASSE AUX TRÉSORS SPÉCIAL REPTILES Embres-et-Castelmaure a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude