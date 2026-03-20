ENS CHAUVE-SOURIS ET CIEL ÉTOILÉ COCKTAIL NOCTURNE DE RÊVE !

Villespy Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15 00:00:00

Date(s) :

2026-05-15

0 km Facile

Quand la simple extinction des lumières supprime la pollution lumineuse, observer chauves-souris et étoiles au centre du village, c’est possible et c’est magique !

Nature en Occitanie Manue Jacquot

Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni. Prévoir vêtements chauds et éventuellement couvertures, plaids, fauteuil …

Boissons chaudes offertes par le café associatif Les Canelles qui sera ouvert ce jour-là.

En cas de météo défavorable, la soirée se déroulera en intérieur.

Sur les traves de Jean.

Rendez vous salle des fêtes

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Villespy 11170 Aude Occitanie +33 6 17 76 55 15

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English :

0 km Easy

When the simple act of turning off the lights eliminates light pollution, observing bats and stars in the center of the village is both possible and magical!

Nature in Occitania ? Manue Jacquot

Reservations required by SMS. 25 people max.

Observation equipment supplied. Bring warm clothes and blankets, plaids, armchairs, etc.

Hot drinks provided by the café associatif Les Canelles, which will be open on the day.

In the event of inclement weather, the evening will be held indoors.

On Jean’s travesties.

Rendez vous salle des fêtes

L’événement ENS CHAUVE-SOURIS ET CIEL ÉTOILÉ COCKTAIL NOCTURNE DE RÊVE ! Villespy a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude