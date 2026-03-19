ENS COMMENT REFLEURISSENT LES CORBIÈRES APRÈS LE FEU ?

Fontjoncouse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

4 km Moyen

Une immersion au cœur des Corbières pour comprendre comment la végétation revient après les incendies. Découvrez la résilience du vivant entre observation botanique et lecture du paysage.

Réservation obligatoire par téléphone. 15 personnes max.

Prévoir vêtements longs pour protection des buissons pour ceux voulant s’approcher au plus près de certaines plantes.

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Fontjoncouse 11360 Aude Occitanie +33 4 68 31 29 20

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English :

4 km Medium

Immerse yourself in the heart of the Corbières to understand how vegetation comes back after fires. Discover the resilience of life through botanical observation and landscape interpretation.

Reservations required by telephone. 15 people max.

For those wishing to get up close to certain plants, please bring long clothes to protect you from the bushes.

L’événement ENS COMMENT REFLEURISSENT LES CORBIÈRES APRÈS LE FEU ? Fontjoncouse a été mis à jour le 2026-03-19 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude