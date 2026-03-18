ENS DE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE, IL N’Y A QU’UN PAS

Brugairolles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

3,5 km Moyen

Immersion dans la nature d’un massif collinaire au paysage riche et varié, à la fois atlantique et méditerranéen. Nous traverserons des bois et des pelouses, à la découverte des belles floraisons.

Pot de l’amitié en fin de balade.

Réservation obligatoire.

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Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 6 04 00 33 03 lartemisia@free.fr

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English :

3.5 km Medium

Immerse yourself in the nature of a hilly region with a rich and varied landscape, both Atlantic and Mediterranean. We’ll pass through woods and lawns, discovering the beautiful blooms.

Pot de l?amitié at the end of the walk.

Booking essential.

L’événement ENS DE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE, IL N’Y A QU’UN PAS Brugairolles a été mis à jour le 2026-03-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude