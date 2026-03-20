ENS DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

Saint-Paulet Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-08

4 km Facile + 6 ans

Cette belle boucle, au départ du village, sous le feuillage de la rigole de la Plaine, puis sur le causse à la végétation rase et sèche, nous permettra d’arpenter le sentier de découverte.

Pique-nique possible en combinant avec la sortie de l’après-midi à La Pomarède.

Réservation obligatoire par téléphone. 30 personnes max.

Sur les traces de Jean.

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Saint-Paulet 11320 Aude Occitanie +33 5 62 24 18 18

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English :

4 km Easy + 6 years

This beautiful loop starts from the village, under the foliage of the rigole de la Plaine, then onto the causse, with its short, dry vegetation, allowing us to follow the discovery trail.

Picnic possible in combination with the afternoon outing to La Pomarède.

Booking by telephone essential. 30 people max.

In the footsteps of Jean.

L’événement ENS DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE Saint-Paulet a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude