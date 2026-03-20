ENS DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES CORBIÈRES

Roquefort-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

3,5 km Facile + 8 ans

Découverte des oiseaux nicheurs sur la commune de Roquefort-des-Corbières en période de migration des bondrées apivores, de passage chez nous entre l’Afrique et leurs sites de nidification.

Réservation obligatoire par téléphone. 12 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

.

Roquefort-des-Corbières 11540 Aude Occitanie +33 6 98 30 95 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3.5 km Easy + 8 years

Discover the breeding birds of Roquefort-des-Corbières during the migration of the bee-eater, which is passing through on its way from Africa to its nesting grounds.

Reservations required by telephone. 12 people max.

Observation equipment provided.

L’événement ENS DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES CORBIÈRES Roquefort-des-Corbières a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude