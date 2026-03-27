ENS DÉCOUVRONS LES PATRIMOINES DU PLA DE VENTENAC !

Fitou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

4,5 km Facile

Le Pla de Ventenac est bien connu pour être favorable à la viticulture, mais il regorge également de trésors naturels. Venez découvrir les oiseaux, reptiles et autres habitants de ce site méconnu !

Syndicat Rivage Jean-Alexis Noël

Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 30 personnes max.

Apporter si possible des jumelles.

Rendez-vous parking de la mairie, puis covoiturage

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Fitou 11510 Aude Occitanie +33 7 56 42 91 51

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English :

4.5 km Easy

The Pla de Ventenac is well known as a wine-growing area, but it’s also full of natural treasures. Come and discover the birds, reptiles and other inhabitants of this little-known site!

Syndicat Rivage ? Jean-Alexis Noël

Reservations required on the Park’s website. 30 people max.

Bring binoculars if possible.

Meeting point at the town hall parking lot, then car pooling

L’événement ENS DÉCOUVRONS LES PATRIMOINES DU PLA DE VENTENAC ! Fitou a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude