ENS DES ÊTRES VIVANTS DOUÉS DE SENSIBILITÉ

Arques Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 13:30:00

fin : 2026-06-03 17:30:00

Date(s) :

2026-06-03

5 km Moyen + 6 ans

Explorons la sensibilité d’un espace naturel, de sa faune et de sa flore, puis faisons le lien avec notre propre sensibilité, humaine.

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

.

Arques 11190 Aude Occitanie +33 6 45 92 38 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5 km Medium + 6 years

Let’s explore the sensitivity of a natural area, its flora and fauna, and make the link with our own human sensitivity.

Reservations required by SMS. 20 people max.

Observation equipment provided.

L’événement ENS DES ÊTRES VIVANTS DOUÉS DE SENSIBILITÉ Arques a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude