ENS DES INSECTES ET DES FLEURS

Peyriac-de-Mer Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

3 km Moyen + 5 ans

De nombreux insectes adultes fréquentent les fleurs, pour se nourrir de nectar et pollen mais également pour chasser. Suivez la piste de ces insectes pollinisateurs et découvrez leur diversité.

Réservation obligatoire. 15 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Rendez vous départ du sentier balisé face à l’étang

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Peyriac-de-Mer 11285 Aude Occitanie +33 6 81 44 84 70

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English :

3 km Medium + 5 years

Many adult insects visit flowers to feed on nectar and pollen, but also to hunt. Follow the trail of these pollinating insects and discover their diversity.

Reservations required. 15 people max.

Observation equipment provided.

Meet at the trailhead opposite the pond

L’événement ENS DES INSECTES ET DES FLEURS Peyriac-de-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude