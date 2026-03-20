ENS DES PLANTES QUI NOUS VEULENT DU BIEN Fitou
ENS DES PLANTES QUI NOUS VEULENT DU BIEN Fitou samedi 16 mai 2026.
ENS DES PLANTES QUI NOUS VEULENT DU BIEN
Fitou Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
2 km Moyen + 8 ans
Découvrez les propriétés des plantes médicinales méditerranéennes et le procédé de distillation en alambic.
Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.
.
Fitou 11510 Aude Occitanie +33 6 68 30 20 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2 km Medium + 8 years
Discover the properties of Mediterranean medicinal plants and the still distillation process.
Reservations required by SMS. 20 people max.
L’événement ENS DES PLANTES QUI NOUS VEULENT DU BIEN Fitou a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude