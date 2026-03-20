ENS DES PLANTES QUI NOUS VEULENT DU BIEN

Fitou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

2 km Moyen + 8 ans

Découvrez les propriétés des plantes médicinales méditerranéennes et le procédé de distillation en alambic.

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

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Fitou 11510 Aude Occitanie +33 6 68 30 20 44

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English :

2 km Medium + 8 years

Discover the properties of Mediterranean medicinal plants and the still distillation process.

Reservations required by SMS. 20 people max.

L’événement ENS DES PLANTES QUI NOUS VEULENT DU BIEN Fitou a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude