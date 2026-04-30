Leuc

ENS DISCRÈTES SAUTERELLES NOCTURNES

Leuc Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:30:00

fin : 2026-09-04 22:30:00

Date(s) :

2026-09-04

1,5 km Facile + 8 ans

Les sauterelles, contrairement à leurs cousins criquets, sont souvent nocturnes et très discrètes. Leurs stridulations dans les ultrasons peuvent néanmoins être détectées avec du matériel adapté !

Réservation obligatoire par email. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir lampe de poche.

Ceux qui le souhaitent peuvent venir dès 19 h avec un pique-nique.

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Leuc 11250 Aude Occitanie recherche@audeclaire.org

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English :

1.5 km Easy + 8 years

Grasshoppers, unlike their cricket cousins, are often nocturnal and very discreet. Their ultrasonic stridulations can nevertheless be detected with the right equipment!

Reservations required by email. 20 people max.

Observation equipment supplied.

Flashlight required.

Those wishing to do so can bring a picnic lunch from 7 pm.

L’événement ENS DISCRÈTES SAUTERELLES NOCTURNES Leuc a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude