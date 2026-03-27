ENS DU FOSSÉ EN EAU AU PARC EXPLORATION VÉGÉTALE AU CHÂTEAU

Belflou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

3 km Facile + 8 ans

Au cours d’une balade dans le parc du château, venez identifier les différentes espèces végétales qui le composent tout en (re)découvrant leurs vertus et usages d’antan.

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

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Belflou 11410 Aude Occitanie +33 7 49 01 00 54

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English :

3 km Easy + 8 years

Take a stroll through the château’s grounds to identify the different plant species and (re)discover their virtues and uses in days gone by.

Reservations required by telephone. 25 people max.

L’événement ENS DU FOSSÉ EN EAU AU PARC EXPLORATION VÉGÉTALE AU CHÂTEAU Belflou a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude