ENS ÉCHAPPÉE À VÉLO SUR LE CANAL DU MIDI

Bram Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 14:30:00

Date(s) :

2026-05-17

30 km Moyen + 10 ans

Une balade découverte sur la piste cyclable au rythme des ouvrages et de la flore du canal du Midi. Visite des expositions et pique-nique à la maison des Arts et de la Nature.

Réservation obligatoire par téléphone. 20 personnes max.

Apporter son vélo, révisé avec kit de réparation.

Rendez-vous au parc des Essarts.

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Bram 11150 Aude Occitanie +33 6 88 64 12 38

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English :

30 km Medium + 10 years

A discovery walk along the cycle path, following the rhythm of the works and flora of the Canal du Midi. Visit exhibitions and picnic at the Maison des Arts et de la Nature.

Reservations required by telephone. 20 people max.

Bring your own bike, serviced with repair kit.

Meet at Parc des Essarts.

L’événement ENS ÉCHAPPÉE À VÉLO SUR LE CANAL DU MIDI Bram a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude