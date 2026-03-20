ENS EH ! LA MER MONTE !

Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08

1 km Facile + 8 ans

Venez flânez sur la plage de la Vieille Nouvelle qui est sans nul doute la plage la plus sauvage de l’Aude ! Vous découvrirez des ateliers ludiques sur son devenir face à la montée du niveau de la mer…

Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.

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Port-la-Nouvelle 11266 Aude Occitanie +33 6 49 56 33 64

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English :

1 km Easy + 8 years

Come and stroll along the Vieille Nouvelle beach, undoubtedly the wildest in the Aude! You’ll discover fun workshops on its future in the face of rising sea levels…

Reservations required by SMS. 25 people max.

L’événement ENS EH ! LA MER MONTE ! Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude