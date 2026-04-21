Belvianes-et-Cavirac

ENS ENSEMBLE, PROTÉGEONS LES CHAUVES-SOURIS

Belvianes-et-Cavirac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:30:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

3 km Moyen ++ 6 ans

Le rôle des chauves-souris est essentiel, comme insecticide naturel par exemple. Découvrons comment les protéger lors d’une balade ludique et nocturne autour du belvédère du Diable.

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

Dans ce cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.

Prévoir pique-nique et lampe de poche.

Rendez-vous au parking près de l’église.

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Belvianes-et-Cavirac 11500 Aude Occitanie +33 6 79 05 46 64

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English :

3 km Medium ++ 6 years

Bats play an essential role, as natural insecticides for example. Let’s find out how to protect them on a fun night-time walk around the Belvédère du Diable.

Reservations required by telephone. 25 people max.

As part of International Bat Night.

Bring picnic and flashlight.

Meet at the parking lot near the church.

L’événement ENS ENSEMBLE, PROTÉGEONS LES CHAUVES-SOURIS Belvianes-et-Cavirac a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude