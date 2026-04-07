Lairière

ENS ENTRE GARRIGUE ET FALAISE

Lairière Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Les sorties ENS, se sont des sorties pédagogiques accompagnées par des spécialistes autour de l’environnement organisées par le Conseil départemental de l’Aude.

Les Hautes-Corbières sont riches d’une biodiversité très variée et de paysages exceptionnels. Lors d’une balade autour de la commune de Lairière, venez découvrir et profiter de ces lieux enchanteurs.

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

2,5 km Moyen + 6 ans

Rendez-vous devant la mairie.

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Lairière 11330 Aude Occitanie +33 4 68 45 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ENS outings are educational outings organized by the Conseil départemental de l’Aude, accompanied by environmental specialists.

The Hautes-Corbières are rich in biodiversity and exceptional landscapes. Come and discover and enjoy these enchanting places on a walk around the commune of Lairière.

Reservations required by telephone. 25 people max.

Observation equipment supplied.

2.5 km Medium + 6 years

Meet in front of the town hall.

L’événement ENS ENTRE GARRIGUE ET FALAISE Lairière a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude